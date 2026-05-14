Néstor Lorenzo explicó por qué citó a Jhon Durán y Sebastián Villa en prelista de Selección Colombia / Colprensa y Getty Images

No cesan las novedades en la Selección Colombia. Este jueves 14 de mayo, el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la preconvocatoria de 55 futbolistas para el Mundial 2026, listado que cuenta con varias novedades.

REPASE ACÁ LA PRECONVOCATORIA DE NÉSTOR LORENZO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Una de las posiciones que más discusión ha generado en las últimas semanas es la del delantero. Si bien Luis Javier Suárez (titular) y Jhon Córdoba (suplente) cuentan con un lugar prácticamente asegurado en la Copa, las dudas pasan por el tercer opcionado.

Aunque Rafael Santos Borré, Jhon Jader Durán y el Cucho Hernández han hecho parte del proceso, hay otros nombres que buscan dar la sorpresa como Kevin Viveros o Néiser Villarreal.

Lorenzo explicó por qué citó a Durán y a Sebastián Villa

En el listado de Néstor Lorenzo sorprende la presencia de dos futbolistas del frente de ataque: Jhon Jader Durán y Sebastián Villa. El primero inició de la mejor manera en el proceso, pero a raíz de situaciones deportivas y extradeportivas terminó quedándose por fuera; el segundo no ha sido tenido en cuenta por los problemas legales que tuvo en Argentina.

Respecto a Durán, trascendió que no jugará más en lo que resta de temporada con el Zenit de San Petersburgo, lo cual significa que llegaría a la Copa del Mundo con un parón de casi tres meses. Situación que prácticamente lo deja por fuera de la convocatoria definitiva.

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Sobre el panorama del antioqueño, sentenció Lorenzo: “Con él tenemos comunicación continua, así como con todos. Ya hablé con el cuerpo técnico y lo vamos a llamar para ver si necesita algo”.

Entretanto, Sebastián Villa la viene rompiendo con Idependiente Rivadavia. El año pasado lideró el título de Copa Argentina y actualmente viene destacando en la Copa Libertadores, aunque las críticas frente a un eventual llamado son bastantes.

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Al respecto señaló Lorenzo: “Es un jugador con el que entiendo la preocupación de la opinión pública. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre tenemos en cuenta el tema personal. Nunca lo habíamos citado, a pesar de su buen rendimiento, porque estaba en un tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo ahí en la posibilidad de estar o no con los compañeros que tiene de posición”.

Adicionalmente, reveló haber charlado con el jugador: “Yo tuve una conversación con él, porque no lo hubiera puesto en lista sin haberlo llamado antes. Lo noté sincero, lo noté bien y hasta me dijo que le había tocado empezar de cero. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente. En su momento se lo juzgó y se lo castigó, pero hoy en día está jugando y a dosposición”.

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