Minnesota confirma salida anticipada de James Rodríguez: se unirá a la Selección Colombia

Oficial. James Rodríguez será uno de los primeros en incorporarse al campamento de la Selección Colombia. Minnesota informó que el volante jugará su último partido este miércoles ante Colorado Rapids, y luego será liberado para que se una a entrenamientos con la Tricolor, de cara a la preparación para el Mundial.

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“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informaron en la antesala del partido por la fecha 13 de la MLS.

Posteriormente, apoyaron al ‘10’ de la Tricolor y le desearon éxitos de cara a la Copa del Mundo. “El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, añadieron.

James termina contrato con Minnesota el 30 de junio, y al equipo le restará un juego por MLS antes del Mundial, que será el sábado 16 de mayo ante New England Revolution. De momento, no se ha rumoreado si quiera con la posibilidad de la renovación del vínculo, o si el ‘10′ seguirá su carrera, tras la Copa del Mundo, en otro club.

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¿Cuándo inicia la concentración de la Selección Colombia?

James ya había comunicado, tras el partido ante Austin, que se iba a unir al campamento de la Selección Colombia el domingo 17 de junio. Dicho inicio de entrenamientos está pactado para que se inicie en Medellín ese mismo día, pero vale la pena aclarar que no se trata de una concentración, pues por normativa FIFA tienen que tener un periodo de descanso y no pueden estar ligados a la rigurosidad que implica una concentración.

Precios de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia, previo al Mundial 2026

Se estima que jugadores como Camilo Vargas, Álvaro Montero, Santiago Arias, y James Rodríguez, sean los primeros en hacer parte de este campamento. Luego iniciará la concentración y se trasladarán a Bogotá para el juego amistoso del 29 de mayo ante Costa Rica, que será la despedida de la Tricolor.

Itinerario de la Selección Colombia

- Domingo 17 de mayo / inicio del campamento y posteriormente la concentración

- Viernes 29 de mayo / amistoso de despedida en Bogotá vs. Costa Rica

- Domingo 7 de junio / amistoso ante Jordania en San Diego, Estados Unidos

- Martes 9 o miércoles 10 de junio / viaje a Guadalajara, México

- Miércoles 17 de junio / debut ante Uzbekistán por el Grupo K en Ciudad de México