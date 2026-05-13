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14 may 2026 Actualizado 01:06

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Fútbol

🔴 Minnesota vs Colorado Rapids EN VIVO: minuto a minuto del partido con James Rodríguez titular

Minnesota recibe en la jornada 13 de la MLS al Colorado Rapids

Jonathan Gonzalez Gracia

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Minnesota United recibe a Colorado Rapids en una nueva jornada de la MLS, en un compromiso donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, aunque viven presentes completamente distintos en la temporada.

El conjunto de Minnesota atraviesa un momento positivo y actualmente se ubica en la quinta posición de la tabla con 21 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares de la conferencia. Sin embargo, todavía se encuentra a ocho unidades del líder, San Jose Earthquakes, por lo que necesita seguir sumando victorias para no perder terreno en la lucha por la cima.

Minnesota llega a este compromiso luego de empatar 2-2 frente a Austin en un partido bastante intenso y disputado, donde mostró capacidad ofensiva, aunque también dejó algunas dudas en defensa tras permitir la remontada parcial de su rival.

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Por su parte, Colorado Rapids no atraviesa su mejor momento en la temporada y se encuentra en la casilla 11 con 13 puntos, alejándose poco a poco de los puestos de clasificación. El equipo necesita reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en la tabla y recuperar confianza en las próximas jornadas.

El cuadro visitante llega golpeado tras caer por la mínima diferencia 0-1 ante St. Louis City SC en un encuentro bastante cerrado, donde no logró encontrar claridad en ataque ni aprovechar las oportunidades generadas durante el compromiso.

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Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO

Hay nuevos mensajes
24'

Minnesota toma el control del partido

Mantiene la posesión del balón y domina el partido sobre el colorado

20'

Buen centro de James

James lanzo un centro a su compañero Jefferson Díaz que no logro cabecear de la mejor manera y el arquero del Colorado la ataja sin ningun problema. 

15'

Se aproxima Minnesto

Se sigue aproximando con constancia en el area del Colorado.

12'

Gran pase de James a la espalda de los centrales

Kelvin Yeboah desperdicia el pase filtrado que le colocó James frente al arco solo, para que rematara al arco. El jugador italiano fallo en la ejecución del remate. 

10'

Minnesota comienza a tomar la posesión del balón

James comienza a tomar el balón y a mover a Minnesota en el terreno del Colorado

5'

Minnesota mantiene un juego con bloque bajo

No logra tener la posesión del balón en estos primero cinco minutos de juego

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en Minnesota

Equipos al terreno de juego

Actos protocolarios 

Titular del Colorado Rapids

Llega el Colorado Rapids al estadio

Titular de Minnesota

Llega James a su último partido con el Minnesota

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