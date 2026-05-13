🔴 Minnesota vs Colorado Rapids EN VIVO: minuto a minuto del partido con James Rodríguez titular
Minnesota recibe en la jornada 13 de la MLS al Colorado Rapids
Minnesota United recibe a Colorado Rapids en una nueva jornada de la MLS, en un compromiso donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, aunque viven presentes completamente distintos en la temporada.
El conjunto de Minnesota atraviesa un momento positivo y actualmente se ubica en la quinta posición de la tabla con 21 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares de la conferencia. Sin embargo, todavía se encuentra a ocho unidades del líder, San Jose Earthquakes, por lo que necesita seguir sumando victorias para no perder terreno en la lucha por la cima.
Minnesota llega a este compromiso luego de empatar 2-2 frente a Austin en un partido bastante intenso y disputado, donde mostró capacidad ofensiva, aunque también dejó algunas dudas en defensa tras permitir la remontada parcial de su rival.
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Por su parte, Colorado Rapids no atraviesa su mejor momento en la temporada y se encuentra en la casilla 11 con 13 puntos, alejándose poco a poco de los puestos de clasificación. El equipo necesita reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en la tabla y recuperar confianza en las próximas jornadas.
El cuadro visitante llega golpeado tras caer por la mínima diferencia 0-1 ante St. Louis City SC en un encuentro bastante cerrado, donde no logró encontrar claridad en ataque ni aprovechar las oportunidades generadas durante el compromiso.
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Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO
Minnesota toma el control del partido
Mantiene la posesión del balón y domina el partido sobre el colorado
Buen centro de James
James lanzo un centro a su compañero Jefferson Díaz que no logro cabecear de la mejor manera y el arquero del Colorado la ataja sin ningun problema.
Se aproxima Minnesto
Se sigue aproximando con constancia en el area del Colorado.
Gran pase de James a la espalda de los centrales
Kelvin Yeboah desperdicia el pase filtrado que le colocó James frente al arco solo, para que rematara al arco. El jugador italiano fallo en la ejecución del remate.
Minnesota comienza a tomar la posesión del balón
James comienza a tomar el balón y a mover a Minnesota en el terreno del Colorado
Minnesota mantiene un juego con bloque bajo
No logra tener la posesión del balón en estos primero cinco minutos de juego
Inicia el partido
Rueda el balón en Minnesota
Equipos al terreno de juego
Actos protocolarios
Titular del Colorado Rapids
Llega el Colorado Rapids al estadio
Titular de Minnesota
Llega James a su último partido con el Minnesota
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de James en la MLS