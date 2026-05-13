🔴 Minnesota vs Colorado Rapids EN VIVO: minuto a minuto del partido con James Rodríguez titular

Minnesota United recibe a Colorado Rapids en una nueva jornada de la MLS, en un compromiso donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, aunque viven presentes completamente distintos en la temporada.

El conjunto de Minnesota atraviesa un momento positivo y actualmente se ubica en la quinta posición de la tabla con 21 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares de la conferencia. Sin embargo, todavía se encuentra a ocho unidades del líder, San Jose Earthquakes, por lo que necesita seguir sumando victorias para no perder terreno en la lucha por la cima.

Minnesota llega a este compromiso luego de empatar 2-2 frente a Austin en un partido bastante intenso y disputado, donde mostró capacidad ofensiva, aunque también dejó algunas dudas en defensa tras permitir la remontada parcial de su rival.

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Por su parte, Colorado Rapids no atraviesa su mejor momento en la temporada y se encuentra en la casilla 11 con 13 puntos, alejándose poco a poco de los puestos de clasificación. El equipo necesita reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en la tabla y recuperar confianza en las próximas jornadas.

El cuadro visitante llega golpeado tras caer por la mínima diferencia 0-1 ante St. Louis City SC en un encuentro bastante cerrado, donde no logró encontrar claridad en ataque ni aprovechar las oportunidades generadas durante el compromiso.

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