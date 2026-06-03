Así le fue a Congo, rival de Colombia, en el amistoso ante Dinamarca con miras al Mundial

Los equipos que estarán en el Mundial viven días de preparación. Este miércoles se disputaron algunos encuentros amistosos, entre los que se jugó el encuentro entre Congo y Dinamarca, el cual tuvo lugar en el Stade Maurice Dufrasne, de Bélgica y terminó 0-0.

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Ante más de 23.000 hinchas, muchos de ellos animando al equipo congoleño, residente en Bélgica y los países limítrofes, los jugadores africanos dieron una buena imagen en defensa y no tanto en ataque. El conjunto africano se ha venido preparando en las instalaciones del equipo belga Standard de Lieja, como medida ante la epidemia de ébola que vive su país.

Durante el juego, ambos equipos tuvieron una oportunidad de gol. La más clara del cuadro africano fue una contra en la que Wissa filtró un pase para Cedric Bakambú y este quedó mano a mano, pero el arquero danés, Jorgensen, realizó una gran atajada para mantener el arco en cero del conjunto danés, que no estará en el Mundial.

Los Leopardos volarán el viernes a España, donde esperan jugar un segundo y último amistoso. Iban a jugar inicialmente ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción (Andalucía, sur), pero el partido fue suspendido por la alcaldía de esta localidad por “prudencia” ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. Se siguen estudiando alternativas para la posible disputa de ese amistoso.

¿Cuándo será el partido entre Colombia y Congo?

El conjunto africano debutará en el Mundial frente a Portugal el miércoles 17 de junio en Houston, Texas, desde las 12:00 p.m. Luego tendrá su segunda salida ante la Tricolor el martes 23 de junio en Guadalajara, encuentro que se disputará desde las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

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El cierre de la fase de grupos de Congo será contra Uzbekistán en Atlanta, encuentro pactado para las 6:30 p.m. hora de Colombia.