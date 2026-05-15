Candidatos a contralor serán entrevistados el próximo martes para depurar lista de elegibles

Sigue moviéndose en el Congreso de la República el proceso para elegir al nuevo contralor general, que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

La próxima semana, martes, 19 de mayo, se realizará una audiencia pública, a la que están citados los 20 aspirantes que lograron superar la etapa de mérito para llegar a este cargo.

La cita es a las 3:00 p.m., en el recinto del Senado de la República.

En esa jornada participarán ciudadanos, veedurías y demás sectores interesados, que podrán acompañar las entrevistas a cada uno de estos 20 candidatos.

De allí saldrá la lista definitiva de 10 elegibles que serán presentados al Congreso en pleno para la elección del nuevo contralor.

La lista definitiva será publicada oficialmente el miércoles, 20 de mayo de este 2026.

Y la elección de contralor la hará el Congreso electo, el miércoles 12 de agosto.

¿Quiénes son los 20 citados a entrevista?

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De esos 20 nombres, siete serían fichas del actual contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, pues han trabajado con él o son cercanos. Hablamos de Carlos Mario Zuluaga, Luis Enrique Abadía; Diana Carolina Torres García; Rosalba Cabrales; Elisina Ortega y Ana Monsalvo