“No hay un quirófano”: paciente relata cirugía donde operaron a Yulitza Toloza en sur de Bogotá

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez habló Mercedes Campiz, mujer que también se realizó procedimiento en el mismo lugar de Yulixa Toloza, la mujer que se hizo una lipotranferencia de glúteos aseguró que el lugar no cumplía con los requisitos para hacer este tipo de procedimientos.

“Allá no hay quirófanos. Básicamente, lo atiende a uno es una enfermera que es esteticista, pero, pues, cuando ya llega el momento de la operación, pues, se cree que se va a encontrar un quirófano, pero no, es un cuarto”, dijo Campiz.

Y agregó “lo llevan a uno como a un una sala donde hay dos camillas y, pues, ahí lo conectan a uno, un suero intravenoso, y,posteriormente, 5 minutos antes que la anestesia, y básicamente, cuando uno ya llega al quirófano, pues, ya uno llega sedado”.

La mujer también aseguró en Caracol Radio que la operó el mismo hombre de nacionalidad venezolana que operó a Toloza.

“Exactamente, el mismo, una anestesióloga y una enfermera esteticista, solo tres personas. A mí nunca me vio un cardiólogo, y es lo que me dijeron, fue que tenía que llevar un electrocardiograma, y, pues, me lo leyeron 10 minuticos antes de entrar a a procedimiento. A mí nunca me vio un cardiólogo, y es lo que me dijeron, fue que tenía que llevar un electrocardiograma, y, pues, me lo leyeron 10 minuticos antes de entrar a a procedimiento”, puntualizó.

La mujer pagó inicialmente $3.600.000 más un millón adicional. “Los 3.600.000 era lo del médico, y el millón adicional era la faja postquirúrgica, anticoagulantes, medias embólicas y unos gastos extras”.

Por último la mujer reconoció que cometió un error al ir a un centro de estética que vio por redes sociales y sin ninguna recomendaciones anterior.

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