MinDefensa explicó que audio de disidente que presiona para votar por Cepeda es de un extorsionador

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el audio en el que un supuesto cabecilla menciona a un candidato presidencial y habla de presiones a comunidades no correspondería a integrantes de las disidencias Farc.

“Frente a ello nuestra Policía Nacional hizo una investigación, ya tenemos una información criminal y dicho audio se trataría es de un extorsionador que se encuentra detenido en la cárcel La Picaleña”, afirmó el ministro.

Según Sánchez, la verificación adelantada por las autoridades permitió establecer que esta persona “no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea las disidencias bajo el criminal alias ‘Calarcá’, bajo el criminal alias ‘Mordisco’ o bajo cualquier otro criminal”.

Las declaraciones se conocen luego de la circulación de un audio atribuido a alias ‘Rogelio Benavides’, en el que se menciona a un candidato presidencial y se habla de presiones y cobros contra comunidades.

El jefe de la cartera de Defensa hizo referencia al contexto de seguridad de cara a las elecciones presidenciales.

“Nos encontramos ya en portas de unas elecciones donde la volatilidad se eleva aún más a medida que nos acercamos a ellas y donde la desinformación en las diferentes redes sociales y sistemas de información vuelve aún más compleja la seguridad”, señaló.

El ministro también aseguró que las amenazas contra la democracia continúan siendo una preocupación para las autoridades.

“En la historia del país hemos tenido riesgos, amenazas contra la democracia (...) eso nos muestra que la amenaza contra la democracia es persistente y en ningún momento la ignoramos”, afirmó Pedro Sánchez.

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