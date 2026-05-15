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15 may 2026 Actualizado 21:12

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Justicia

Familia de Miguel Uribe Turbay rechazó posible preacuedo entre Fiscalía y ‘El Costeño’

La familia de Miguel Uribe Turbay aseguró que la defensa de Elder Arteaga alias ‘El Costeño’ ha “desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”.

Alias El Costeño se declara inocente por atentado contra el senador Miguel Uribe ante la Fiscalía

Alias El Costeño se declara inocente por atentado contra el senador Miguel Uribe ante la Fiscalía

Alias El Costeño se declara inocente por atentado contra el senador Miguel Uribe ante la Fiscalía

Laura Duarte@laurad_duarte

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El candidato Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona, familiares del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, rechazaron la posibilidad de un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder Arteaga, alias ‘El Costeño’.

“Lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”, señalaron, a propósito de la investigación sobre el magnicidio.

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Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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