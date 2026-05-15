Familia de Miguel Uribe Turbay rechazó posible preacuedo entre Fiscalía y ‘El Costeño’

Alias El Costeño se declara inocente por atentado contra el senador Miguel Uribe ante la Fiscalía

El candidato Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona, familiares del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, rechazaron la posibilidad de un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder Arteaga, alias ‘El Costeño’.

“Lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”, señalaron, a propósito de la investigación sobre el magnicidio.

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