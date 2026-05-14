Medellín aclaró que no cambiará las velocidades de los radares de fotodetección

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que Medellín no va a reducir la velocidad en los lugares donde se tengan sistemas de fotodetección.

Esta claridad se hizo luego de los anuncios que ha hecho recientemente el municipio de Bello, en especial para el sector de la Avenida Regional Occidental, donde hay instalada una nueva cámara de fotomultas.

En ese lugar la velocidad pasó de 80 a 50 kilómetros por hora.

El mandatario local explicó que “en Medellín no va a pasar eso, nosotros no vamos a hacer eso, que lo tengan claro, pero además, acuérdese de que es que yo vengo tomando decisiones frente al tema de las fotomultas. Aquí habían dejado amarrado un contrato, una concesión de fotomultas hace 20 años. Cuando yo tuve la oportunidad, el año pasado, que era el 31 de diciembre, yo no renové la concesión; ya lo operamos desde el distrito de manera en convenio interadministrativo con la ESU (Empresa de Seguridad Urbana)”.

Gutiérrez Zuluaga dijo que en esta ciudad no se tendrán más “cámaras trampa”; por ello, en el caso de la capital paisa, están muy bien señalizados los sectores donde opera este mecanismo. Doscientos metros antes de cada dispositivo, hay marcación en el piso y también hay pancartas que anuncian estos lugares.

Resultados de estrategia

Esta estrategia ha permitido la reducción de cerca del 30 por ciento en fotomultas por temas de velocidad; también se han reducido las muertes por accidentalidad vial en el último año y sanciones por SOAT y revisiones técnico-mecánicas.

“Yo como alcalde tampoco puedo invitar a la gente a violar la norma, no, pero sí les digo, no se dejen partir porque ahí están las cámaras, regulan la velocidad que está por ley y lo que queremos es simplemente que la gente sepa dónde están y que se comporten las vías y que disminuyamos las muertes que venimos a la disminución”, dijo el mandatario distrital.

Otras estrategias

En Medellín también se viene notificando por mensajes de texto a las personas cuyos vehículos tienen muy próximos los vencimientos tanto de SOAT como de Revisión Técnico Mecánica.

Para recibir esas notificaciones, se deben tener actualizados los datos en el RUNT y de esa manera se les avisa a los propietarios de los vehículos 30 días antes del vencimiento.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “Si es por mí, yo quisiera que esas fotomultas, la sanción llegara a cero. Para mí no es un tema de que ahí queremos plata y que la gente se equivoque y se pase la velocidad en las vías por las cámaras. Yo no quiero eso, yo quiero que la gente se comporte bien en las vías y queremos es salvar vidas, no queremos la plata de la gente en esos temas, pero vamos con reducciones”.

Las nuevas cámaras de Bello

Por su parte, la Alcaldía de Bello recordó que actualizó los sistemas de fotodetección y ubicó nuevos equipos en tres puntos estratégicos en la Avenida Regional Oriental, sector La Seca; en la Autopista Medellín – Bogotá, sentido sureste–noroeste; y en la vía departamental Medellín – San Pedro de los Milagros, a la altura del corregimiento San Félix.