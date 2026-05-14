Esto se sabe del supuesto escolta falso detectado por la campaña de Abelardo de la Espriella

En las últimas horas en la campaña en el municipio de Envigado, Antioquia, la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció un presunto intento de atentado en su contra durante una actividad política realizada este miércoles.

De acuerdo con la información entregada, integrantes de su esquema de seguridad detectaron a un hombre que, supuestamente, se hacía pasar por escolta oficial mientras realizaba aparentes labores de inteligencia en el lugar donde se desarrollaría el evento político.

La situación encendió las alarmas debido a que, según la denuncia, el individuo portaba varios elementos que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

Entre ellos habría un arma traumática, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos y registros audiovisuales detallados de la tarima, accesos y movimientos logísticos del sitio donde estaría el candidato presidencial.

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Caracol Radio pudo conocer Carlos Mauricio Zapata Moreno, es propietario de la empresa Medellín Security Service, dedicada al transporte de pasajeros, actividades de seguridad privada y turismo. También se puede observar varias fotos en sus redes sociales con altas personalidades, prestando el servicio de seguridad, en Antioquia.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Zapata Moreno realizó una llamada telefónica poco antes de ser retenido preventivamente por el equipo de seguridad de la campaña.

El número entregado por el propio hombre correspondía al subcomisario Robinson Zapata, adscrito a la estación de Policía de Las Palmas.

Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han reportado oficialmente capturas o investigaciones relacionadas con el caso ocurrido durante la actividad política en Envigado.