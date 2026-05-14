En Medellín incautaron gigantesco cargamento de material explosivo

Medellín

La policía y la fiscalía propinaron un duro golpe al tráfico de material explosivo utilizado presuntamente para la minería y ataques contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia. El material fue hallado en el barrio Tejelo de Medellín en un inmueble que era utilizado como almacenamiento clandestino. Una persona fue capturada.

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, explicó que este material compuesto por explosivos y elementos de activación, entre ellos nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante, registró un peso superior a las cinco toneladas con un valor de 400 millones de pesos.

“Con esta operación evitamos acciones contra la fuerza pública, la infraestructura crítica y la comunidad, al tiempo que golpeamos las finanzas criminales de una organización que obtenía ganancias superiores al 200% mediante el tráfico ilícito de explosivos”.

El cargamento será sometido a rastreo para identificar de qué parte del mundo fue enviado al país. Al mismo tiempo que se resalta el impacto negativo en las organizaciones denominadas multicrimen que se dedican a estas actividades.