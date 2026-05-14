Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 may 2026 Actualizado 03:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

En Medellín incautaron gigantesco cargamento de material explosivo

En el inmueble que era utilizado como bodega clandestina fue capturada una persona.

Exploisvos incautados en Medellín- foto Policía Nacional

Exploisvos incautados en Medellín- foto Policía Nacional

Exploisvos incautados en Medellín- foto Policía Nacional
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

La policía y la fiscalía propinaron un duro golpe al tráfico de material explosivo utilizado presuntamente para la minería y ataques contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia. El material fue hallado en el barrio Tejelo de Medellín en un inmueble que era utilizado como almacenamiento clandestino. Una persona fue capturada.

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, explicó que este material compuesto por explosivos y elementos de activación, entre ellos nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante, registró un peso superior a las cinco toneladas con un valor de 400 millones de pesos.

“Con esta operación evitamos acciones contra la fuerza pública, la infraestructura crítica y la comunidad, al tiempo que golpeamos las finanzas criminales de una organización que obtenía ganancias superiores al 200% mediante el tráfico ilícito de explosivos”.

El cargamento será sometido a rastreo para identificar de qué parte del mundo fue enviado al país. Al mismo tiempo que se resalta el impacto negativo en las organizaciones denominadas multicrimen que se dedican a estas actividades.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir