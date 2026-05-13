Investigan presuntas amenazas contra un rector de Briceño que se desplazó del municipio

Briceño- Antioquia

Las autoridades iniciaron una investigación para poder determinar las causas que derivaron el desplazamiento forzado del rector de la Institución Educativa Antonio Roldán Betancurt del municipio de Briceño en el Norte de Antioquia.

Las autoridades han reportado que el rector recibió un mensaje intimidante mediante la aplicación de WhatsApp, en el cual le indicaban que tenía que abandonar el pueblo ante algunos señalamientos de supuestas acciones de él, que por ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades, que ya están enteradas de esta reciente situación que ocurre en medio del contexto de conflicto de Briceño generado por la disputa territorial entre el Clan del Golfo, liderado por alias “Pantera”, y las disidencias del frente 36 por alias Primo Gay.

Desde la Gobernación de Antioquia han manifestado que el docente se acogió al comité de amenazados de la Secretaría de Educación, desde donde activaron los protocolos para este caso.

Recordemos que el mensaje intimidante es recibido el 6 de mayo y, ante la situación, abandonó el pueblo el 8 del mismo mes. Por ahora, las autoridades no detallan qué grupo ilegal es el responsable de esta intimidación.