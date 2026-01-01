Con el nuevo modelo de fotodetección en Medellín se eliminarán algunas sanciones

Medellín

El Distrito de Medellín informó que desde este 1 de enero de 2026 entró en vigencia el nuevo modelo de fotodetección en la ciudad, ahora manejado por completo por la administración pública. Según la Secretaría de Movilidad, este tiene la intención de ser menos sancionatorio y más pedagógico, preventivo e informativo en los puntos donde están ubicados estos dispositivos.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, manifiesta que la intención es generar conciencia alrededor de las buenas prácticas de conducción, como exceder los límites de velocidad, pero quizás el mayor respiro para los conductores es que se eliminaron las sanciones por fotodección, como los cruces en semáforo amarillo y los bloqueos de intersecciones ocasionados por congestión vehicular.

“Contaremos con señalización preventiva clara en todos los puntos de fotodetección, con avisos anticipados de marcación de piso y mensajes visibles para que los conductores tomen decisiones responsables a tiempo. Además, fortaleceremos la comunicación directa con los actores viales a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas que recuerden el vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica”, explicó el secretario Ruiz.

La alcaldía manifestó que los mensajes de texto se enviarán con una frecuencia de 30, 15, 8 y 1 día antes de la fecha de vencimiento de los documentos necesarios para conducir. Precisamente para poder acceder a todos estos mensajes preventivos, el distrito solicita a los conductores actualizar el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Operación del sistema por parte del Distrito de Medellín

Con la operación directa que será asumida por LA Empresa de Seguridad Urbana (ESU), con lo que administración toma de manera directa el cobro de los comparendos, las cámaras de fotodetección y la operación del Centro de Control de Tráfico. Además, destaca que con este manejo se tendrá un incremento del 125 % en el ingreso de recursos públicos, con lo que se espera alcanzar aproximadamente $100.006 millones anuales que se invertirán en proyectos viales, entre otros asociados a la movilidad.