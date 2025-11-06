Desde el 1 de enero de 2026 cambiará el modelo de fotodetección en Medellín, conózcalo

Medellín, Antioquia

Después de casi dos décadas bajo un modelo concesionado, Medellín asumirá el control directo del sistema de fotodetección y trámites de tránsito a partir del 1 de enero de 2026. La decisión, anunciada por la Alcaldía, marca el cierre del contrato con la empresa prestadora de este servicio, vigente desde 2006 y prorrogado hasta este año.

Fin de una concesión de 20 años

El convenio, firmado inicialmente por ocho años, fue extendido varias veces hasta 2025. Con su vencimiento, el Distrito optó por no renovarlo, argumentando la necesidad de un modelo más justo y beneficioso para la ciudad.

Actualmente, Medellín recibe solo el 28,3 % de los ingresos generados por las fotodetecciones; el resto queda en manos del concesionario. Con la terminación del contrato, la administración espera recuperar el control total de los recursos y destinarlos a inversión pública, modernización vial y campañas de seguridad.

Además, la empresa concesionaria deberá entregar al Distrito la infraestructura del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), valorada en más de $31.000 millones, que pasará a ser administrada por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU).

Un nuevo modelo con enfoque preventivo

La Alcaldía ha aclarado que el sistema de fotodetección no desaparecerá, pero cambiará su propósito: dejará de ser un mecanismo sancionatorio para convertirse en una herramienta preventiva y educativa.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó “Avanzaremos hacia un modelo de fotodetección que sea realmente preventivo y pedagógico con la gente. Donde queremos es que disminuyan radicalmente las fotomultas porque haya cumplimiento de la norma, que evitemos accidentalidad, que evitemos muerte en las vías y que cuidemos a la gente. Queremos la vida de la gente, no la plata de la gente.”

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Instalación de señalización visible a 200 y 100 metros antes de cada cámara , con avisos laterales y señalización en el piso.

, con avisos laterales y señalización en el piso. Eliminación de infracciones por cruces en semáforo amarillo o bloqueos de intersección ocasionados por congestión.

ocasionados por congestión. Implementación de llamadas, correos y mensajes para recordar el vencimiento del SOAT y la revisión técnico mecánica con (30, 15, 8, 1) días de anticipación.

con (30, 15, 8, 1) días de anticipación. Refuerzo de la campaña “Te Queremos Vivo”, enfocada en la educación y la reducción de accidentes.

Impacto financiero

El cambio permitirá que el 100 % de los ingresos provenientes de comparendos, trámites y servicios queden en manos del Distrito, en lugar de una empresa privada. Según la administración, esos recursos se invertirán en obras de infraestructura vial, transporte público, modernización del sistema semafórico y estrategias de cultura ciudadana.