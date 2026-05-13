No hay suficiente coordinación entre Petro y Otty Patiño: Alirio Uribe sobre mesa con Clan del Golfo

Luego de que la Fiscalía General de la Nación se negara a suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, el representante a la Cámara Alirio Uribe aseguró en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio que dentro del Gobierno Nacional existe una falta de coordinación frente al manejo de los diálogos con ese grupo armado.

“Lo que llama la atención es que no haya suficiente coordinación dentro del Gobierno entre el jefe de Estado y el comisionado de paz para avanzar en estas medidas”, dijo.

El congresista del Pacto Histórico explicó que el proceso de paz contempla controles judiciales y recordó que es la Fiscalía la encargada de decidir sobre la suspensión de órdenes de captura. Además, señaló que las zonas de ubicación temporal hacen parte del procedimiento previsto en la ley para avanzar en eventuales procesos de sometimiento.

“Se había pactado la posibilidad de tener dos zonas de ubicación, una en Chocó y otra en Córdoba, y eso es lo que está avanzando”, indicó.

Uribe también defendió la política de ‘Paz Total’ y aseguró que el objetivo de estos acercamientos es facilitar el tránsito de integrantes del Clan del Golfo hacia la legalidad. Según dijo, la concentración de combatientes permitiría supervisión nacional e internacional mientras avanzan los diálogos.

“Se suspende precisamente para facilitar la posibilidad de que estos 400 traigan a los otros 9.000 a la legalidad, respondan a la justicia, digan la verdad y reparen a las víctimas”, mencionó.

Por su parte, el senador electo del Centro Democrático, Rafael Nieto, respaldó la postura de la Fiscalía y afirmó que el Gobierno no puede vulnerar la Constitución ni la ley en nombre de la paz.

“La pregunta de fondo es si se puede vulnerar la Constitución y la ley (…) y que se deje en manos del Gobierno la decisión arbitraria de cómo y de qué manera se hace la paz. Eso ciertamente no es posible en un Estado de derecho”, señaló.

Nieto también cuestionó la aparente falta de comunicación entre el presidente Gustavo Petro y el comisionado de paz Otty Patiño, luego de que el mandatario asegurara que no conocía la propuesta para suspender las órdenes de captura de algunos cabecillas del Clan del Golfo.

“No deja de ser sorprendente que Otty Patiño se eche al agua en un tema tan delicado faltando tres meses para que termine el Gobierno y sin haberlo hablado con el presidente de la República”, dijo.

“Hasta ahora la ‘Paz Total’ no ha hecho absolutamente nada por la seguridad y la paz de los colombianos distinto a darle capacidades a los grupos violentos”, concluyó.

Escuche la entrevista en 6AM W en Caracol Radio:

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