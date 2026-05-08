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08 may 2026 Actualizado 22:47

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“La entrega de un listado refleja voluntad”: Jiménez sobre traslado de cabecillas del Clan del Golfo

Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano con el Clan del Golfo, ofreció detalles sobre el estado actual de estas conversaciones.

“La entrega de un listado refleja voluntad”: Jiménez sobre traslado de cabecillas del Clan del Golfo

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Maria José Castro

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El Gobierno Nacional solicitó suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo, incluido Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’. La reciente medida se enmarca en un proceso de diálogo que el gobierno adelanta con esta organización armada.

En entrevista con Dos Puntos, Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano con el Clan del Golfo, ofreció detalles sobre el estado actual de estas conversaciones de paz.

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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