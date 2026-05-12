Delegación del Gobierno realiza reunión de emergencia: buscan solución a Zona de Ubicación Temporal

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva que la delegación del Gobierno en los diálogos de Paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo adelanta una reunión de emergencia en la que analizan la decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Estado Mayor Conjunto del grupo armado que esperaban llegar a la Zona de Ubicación Temporal, ZUT, en medio del proceso de paz que adelantan las partes.

Para la Fiscalía no hay un avance significativo en estos diálogos que justifiquen una medida como la que solicitó el Gobierno a través de la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?

Son espacios delimitados donde los miembros de grupos armados harán un tránsito a la vida civil con el acompañamiento del Estado colombiano. Fueron definidos en la Ley de Paz Total y tienen como foco poner fin al conflicto armado y no son zonas de despeje porque allí hay presencia estatal.

En el caso del Clan del Golfo se había expedido una resolución para certificar a 29 de sus integrantes para concentrarse en Tierraalta, Córdoba y Belén de Bajirá en el Chocó. A ese espacio deberían llegar inicialmente 400 hombres de este grupo a partir del 25 de junio.

¿Cómo afecta al proceso la decisión de la Fiscalía?

Al no acceder la Fiscalía a suspender estas 29 órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo se afecta la llegada a las Zonas de Ubicación Temporal porque ellos requieren hacer unos desplazamientos y estos quedan frenados porque en cualquier momento del traslado los podrían capturar.

También podría afectar el proceso de paz ya que esta decisión impacta en la mesa de negociaciones y los compromisos que han adquirido las partes en negociación por lo que el Gobierno busca alternativas para darle una solución.