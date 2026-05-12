Galán respaldó decisión de la Fiscalía de no levantar las ordenes de captura al Clan del Golfo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán apoyó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de suspender 29 órdenes de captura de cabecillas del Clan del Golfo.

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“Respaldo la decisión de la fiscal de no levantarle las órdenes de captura al Clan del Golfo. En un Estado de Derecho, las decisiones sobre órdenes de captura no pueden tomarse por presión política ni por conveniencia, sino con base en el cumplimiento de la ley y en una valoración seria de las condiciones exigidas por la justicia2, dijo Galán.

Galán una vez más aseguró que a los delincuentes en el país no se pueden premiar.

“Colombia no puede acostumbrarse a que las organizaciones criminales sean premiadas con beneficios, la responsabilidad del Estado es enfrentarlas y desarticularlas”, concluyó.

¿Qué dice la resolución emitida por la Fiscalía General en donde se abstiene de suspender las órdenes de captura en contra del Clan del Golfo?

“Artículo Primero: Abstenerse de implementar medidas institucionales orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia las Zonas de Ubicación Temporal, que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata, órdenes de captura respecto de las personas incluidas en el listado comunicado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución OCCP No. 120 del 29 de abril de 2026, hasta tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte considerativa de esta resolución y se llegue a la fecha fijada como inicio de la ZUT, es decir, el 25 de junio de 2026”, se lee en la resolución.

Igualmente, la jefe de la Fiscalía General de la Nación advirtió en la resolución que la suspensión de las órdenes de captura está condicionada al cumplimiento de los compromisos de paz por parte del denominado Clan del Golfo.

Específicamente, se refiere a que deben cesar las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como entregar a los menores reclutados y frenar las acciones criminales con fines económicos.

De esta manera, la Fiscalía General de la Nación respondió a la solicitud planteada por el Gobierno de Gustavo Petro sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y el proceso de sometimiento del denominado Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Mediante un comunicado, la Fiscalía explicó en qué se basa la resolución con la que se abstiene de suspender las 29 órdenes de captura y detalló la verificación que realizará sobre el cumplimiento de los compromisos de paz.