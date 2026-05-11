“Gobierno Petro convirtió la ‘Paz Total’ en una rendición frente al narcotráfico”: César Gaviria

A través de un comunicado, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, hizo una crítica a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de solicitar la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’.

“El Gobierno del presidente Petro convirtió la llamada ‘Paz Total’ en una rendición total frente al narcotráfico”, dijo.

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Según Gaviria, la política de ‘Paz Total’ terminó fortaleciendo a las estructuras criminales en lugar de debilitarlas. “Mientras el Gobierno hablaba de paz, el Clan del Golfo expandió su presencia territorial y consolidó su control criminal en distintas regiones del país”, afirmó.

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Además, aseguró que esta decisión representa una “concesión política y judicial” a la principal organización narcotraficante del país y advirtió que esto podría afectar la credibilidad internacional de Colombia, el Estado de derecho y el proceso electoral de 2026.

De igual manera, el exmandatario cuestionó la contradicción del Gobierno frente a alias ‘Chiquito Malo’, al recordar que hace algunos meses el propio presidente Petro lo presentó ante autoridades estadounidenses como uno de los principales objetivos del Estado colombiano. “Hoy, ese mismo Gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra”, señaló.

Según Gaviria, ninguna decisión política puede interferir en las funciones de la Fiscalía General de la Nación: “La separación de poderes no es un detalle técnico: es uno de los pilares esenciales del orden constitucional colombiano”.

Incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales

En el comunicado, el expresidente manifestó preocupación por el momento en el que se toman estas decisiones, al coincidir con la recta final del calendario electoral. “Los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial”, indicó.

¿Qué dijo sobre el asesinato de Mateo Pérez?

Gaviria rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez, presuntamente cometido por integrantes de las disidencias de alias ‘Calarcá’, y aseguró que este hecho refleja las consecuencias de una política que, según él, ha fortalecido a los grupos armados ilegales.

“El asesinato de un periodista no es únicamente un crimen contra una persona. Es un ataque directo contra la libertad de expresión, contra el derecho de los ciudadanos a estar informados y contra la democracia misma”, expresó.

Finalmente, sostuvo que “Colombia necesita legalidad, no ingenuidad” y pidió que las instituciones actúen con independencia y rigor jurídico frente a las decisiones adoptadas en el marco de la ‘Paz Total’.

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