El 8 de agosto vamos a entregar los medicamentos a los que necesiten continuidad: Leonardo Huerta

La candidata Claudia López, y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, hablaron en los micrófonos de Dos Puntos con Vanessa de La Torre sobre su campaña y el panorama electoral a menos de 20 días de enfrentar la primera vuelta presidencial.

En cuanto a su propuesta de salud, una de las más significativas para los colombianos, por cuenta de la crisis que se vive actualmente en ese sector, afirmaron que son conscientes de que la salud es el bien más preciado de todos. “Sin salud no podemos hacer absolutamente nada, y en Colombia se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos”, dijo Huerta.

Incluso, afirmaron que “hoy ni con tutela, ni con desacato, ni con orden de arresto a la gente le están garantizando sus tratamientos”, además, detallaron que “la principal forma de violación del derecho hoy es la entrega de medicamentos”.

De este modo, Huerta afirmó que López ya le asignó una de las primeras tareas como vicepresidente en caso de que se queden con el Gobierno de Colombia.

“Claudia López me dijo,’ usted, mijito, tiene que garantizar la salud como un derecho humano, como lo hizo cuando era defensor del pueblo, y tiene que hacer que la primera semana le lleguen los medicamentos a la gente. Usted va a ver cómo lo hace. Lo urgente es entregar el medicamento”, contó, agregando que “ya tendremos unas medidas estructurales de reforma del sistema, pero el 8 de agosto le vamos a entregar los medicamentos a todas las personas que necesitan la continuidad”.

¿De dónde van a sacar los medicamentos?

Según dijeron, los medicamentos están, porque hay 101 billones de pesos, que son de la UPC, y hay otros 8 billones de presupuestos máximos y 20 billones de sistemas de participaciones. “Eso es plata suficiente”.

Sin embargo, aclararon que lo que hay que ver es que el flujo de dinero llegue.

“Las farmacias no están entregando el medicamento, así se lo pague el Gobierno. Entonces el problema no es sólo de dinero, es de las farmacias. Desde el 8 de agosto, vamos a citar a todos los personeros del país, a los 1.108 personeros que son los que presentan las tutelas, los defensores del pueblo allá en la localidad, en el municipio, y los vamos a citar quizá por Teams y vamos a hacer que ellos verifiquen la entrega de los medicamentos en la farmacia”, detallaron.