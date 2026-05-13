Sergio Fajardo y Edna Bonilla apostarán por el deporte en Colombia: esta es su propuesta

Sergio Fajardo y Edna Bonilla conversaron con Vanessa de La Torres en Dos Puntos sobre su campaña presidencial y el panorama electoral a 18 días de disputar la primera vuelta por la Presidencia de Colombia.

En referencia a lo que proponen a nivel deportivo en el país, Fajardo fue enfático en, que teniendo en cuenta que Medellín es la cuna de los deportistas “porque tiene escenarios, tiene profesores, tiene federaciones bien empleadas y el recurso lo utilizan muy bien”, va a ampliar la cultura de esa ciudad a todo el país.

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“El deporte es la educación desde la escuela. Esa es la clave para todo esto. Tener las personas licenciadas en Educación Física que sean las que hacen la enseñanza del deporte, de la educación física. No el profe de matemáticas dándole baloncesto”, dijo.

De este modo, afirmó que también es importante incorporar el deporte en nuestras vidas, porque el deporte está directamente asociado con el tema de la salud pública y la manera como se hace.

“Tenga buenos profesores de Educación Física en el colegio. Y esos mismos profesores empiezan a darse cuenta de quién tiene talento. Y en la medida que van creciendo los niños y niñas, se van construyendo los clubes deportivos”, detalló.

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Asimismo, señaló que sí se tiene un presupuesto para deporte.

“En el mundo de la educación, un presupuesto. En el mundo de la competición, repito, clubes, ligas, federación, ahí hay unos recursos”, dijo.

Edna Bonilla, su fórmula vicepresidencial, destacó que el deporte no debe ser algo adicional o extracurricular en el colegio, sino dentro de la educación, por todo lo que genera el deporte, no solo bienestar, también es disciplina, constancia.