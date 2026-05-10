Petro desmiente rumores y asegura que Iván Cepeda es su candidato: “lo propuse por su vida”

Mucho se ha hablado del candidato que seguirá el legado de la izquierda colombiana, tras la salida de Gustavo Petro del poder.

Primero se habló de un presunto apoyo del presidente Petro a Roy Barreras, pues una reunión que tuvieron en Casa de Nariño abrió puertas a esta posibilidad.

Sin embargo, Roy Barreras no es el único que ha visitado la Casa de Nariño en los últimos días, pues Iván Cepeda también y el mismo presidente Petro salió a desmentir rumores y a confirmar lo que se habría hablado.

El mandatario aclaró que él fue el que procesó a Iván Cepeda para que fuera el candidato presidencial de su partido, el Pacto Histórico.

Confirmó que lo hizo por dos razones: por su lucha personal de “defensa irreductible de los derechos humanos y La Paz”, y por su biografía y vida.

¿Por qué respondió esto?

Muchos rumores han rodeado el apoyo del presidente Petro para las elecciones presidenciales; no obstante, el mandatario dejó claro que por la vida que ha tenido Cepeda y todo lo que ha tenido que pasar, considera que puede continuar su legado.

“Por su vida pensé que podría transformar aún más lo que comenzamos con la mayoría del pueblo colombiano: la gran transformación de Colombia hacía la democracia, el progreso y las oportunidades para todas y todos”, ratificó.