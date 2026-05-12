Claudia López alerta sobre “articulito” para reelección en la constituyente

La candidata presidencial, Claudia López aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría interesado en “incluir el articulito para la reelección”, por lo que insistió en la necesidad de mantener garantías democráticas y claridad frente a cualquier reforma constitucional.

“La discusión sobre una constituyente tiene que hacerse con transparencia y respeto por la institucionalidad”, afirmó la exalcaldesa de Bogotá, quien además sostuvo que las reformas políticas deben responder a las necesidades de los ciudadanos y no a intereses particulares.

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Las declaraciones se conocen en medio del debate político sobre las reformas del Gobierno y la posibilidad de impulsar cambios constitucionales en el país.