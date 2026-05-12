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12 may 2026 Actualizado 15:54

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Política

Claudia López alerta sobre “articulito” para reelección en la constituyente

La candidata presidencial Claudia López advirtió que el país no necesita “ni impunidad ni reelección” y pidió que cualquier debate sobre una eventual constituyente se adelante con “transparencia, respeto por la institucionalidad y un cambio de fondo”.

Claudia López. Foto: Colprensa.

Claudia López. Foto: Colprensa. / jhon Paz

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La candidata presidencial, Claudia López aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría interesado en “incluir el articulito para la reelección”, por lo que insistió en la necesidad de mantener garantías democráticas y claridad frente a cualquier reforma constitucional.

“La discusión sobre una constituyente tiene que hacerse con transparencia y respeto por la institucionalidad”, afirmó la exalcaldesa de Bogotá, quien además sostuvo que las reformas políticas deben responder a las necesidades de los ciudadanos y no a intereses particulares.

Otras noticias: Archivaron investigación a Claudia López por supuesta corrupción en contratación del metro de Bogotá

Las declaraciones se conocen en medio del debate político sobre las reformas del Gobierno y la posibilidad de impulsar cambios constitucionales en el país.

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