Violación a las normas urbanísticas de proyecto que provocó la captura del alcalde de Villa de Leyva

Villa de Leyva

Caracol Radio conoció los documentos de la alcaldía de Villa de Leyva donde se fijan las violaciones a las normas urbanísticas, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de una obra que adelanta en el predio San Cayetano de la vereda Sabana, la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., que habría provocado la captura del alcalde, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

A comienzos de 2023 el predio rural ‘San Cayetano’, en la vereda Sabana los responsables del proyecto solicitaron una modificación y ampliación de la licencia que fue negada en septiembre y confirmada a inicios de la administración de Víctor Gamboa por inconsistencias técnicas, urbanísticas y ambientales.

El 11 de abril de 2026 se reanudó la audiencia pública de proceso verbal abreviado por violación a la norma urbanística donde se pudo establecer que había más edificaciones de las plasmadas en la licencia, se construyeron múltiples módulos ocupacionales, una capilla, pesebreras y movimientos de tierra para lagos artificiales en un área de 5.200 m2, cuando lo autorizado era la construcción de una vivienda unifamiliar de un piso con área total de 551,12 m2.

Ante estas inconsistencias y violaciones a las normas ambientales la administración municipal de Villa de Leyva declaró responsable del comportamiento contrario a la integridad urbanística a la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S, le impuso una sanción por $232.000.000 y además ordenó la demolición de la obra.

El 7 de mayo de 2026, casi un mes después de la diligencia, agentes del CTI capturaron en su despacho al alcalde, Víctor Gamboa, tras una denuncia de María Victoria Solarte Daza, representante legal de la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., dueña del proyecto parado en Villa de Leyva.

Este martes 12 de mayo se realizará la audiencia en la que la fiscalía solicitará medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para el alcalde, investigado por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por acción.

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa solicitó una licencia no remunerada al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya para enfrentar este proceso penal. Caracol Radio conoció que el equipo jurídico de la gobernación entregó un concepto en el que, “impiden al Gobernador del Departamento de Boyacá pronunciarse sobre la solicitud planteada de otorgamiento de licencia ordinaria, hasta tanto la autoridad competente en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, determine conforme al numeral 2 del artículo 105 de la Ley 136 de 1994, la situación jurídica en la que quedará el mandatario municipal y esta quede debidamente ejecutoriada; esto es, en garantía de la seguridad jurídica del Municipio de Villa de Leyva y del mandatario legalmente facultado para resolverla”.