La Fiscalía imputó cargos al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa

Villa de Leyva

Tras varios aplazamientos el jueves 15 de enero de 2026, la Fiscalía Quinta Seccional de Tunja, especializada en delitos contra la administración pública, imputó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por presuntamente violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Durante la audiencia el fiscal del caso le dijo al alcalde, “usted puede ser responsable de estos delitos ya que la conducta por usted desplegada el día 6 de febrero de 2024 la realizó en su calidad de alcalde municipal de Villa de Leyva, es decir, como servidor público y en ejercicio de sus funciones”.

El fiscal recordó durante la diligencia las consecuencias para el alcalde si llega a ser hallado culpable de las conductas imputadas.

“A lo dispuesto en el artículo 408 del Código Penal, esto es el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el cual indica abro comillas “el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mínimos mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”.|

El fiscal del caso reiteró que los hechos investigados ocurrieron el 6 de febrero de 2024.

“Entonces, señor Gamboa Chaparro conforme el artículo 408 del Código Penal y el desarrollo jurisprudencial señalado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SP. 1522 de 2024, así como de los elementos materiales probatorios que obran dentro del plenario se tiene inferencia razonable que usted puede ser responsable de este delito ya que la conducta por usted desplegada el día 6 de febrero de 2024 la realizó en su calidad de alcalde municipal de Villa de Leyva, es decir como servidor público”.