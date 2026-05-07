Estos son los hechos por los que es investigado el alcalde de Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en su despacho municipal, en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro de una investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción. El mandatario fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde enfrentará audiencias preliminares por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

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Según la Fiscalía General de la Nación, el alcalde presuntamente habría realizado exigencias ilícitas para facilitar la expedición de una licencia de construcción a una empresa de inversiones interesada en desarrollar un proyecto urbanístico en Villa de Leyva. La investigación sostiene que el funcionario sostuvo reuniones presenciales y conversaciones por mensajes de texto y audios con la representante legal de la empresa.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, Gamboa Chaparro inicialmente habría solicitado contratar a una persona cercana, luego aumentarle el sueldo y posteriormente entregar dinero, todo con el supuesto propósito de favorecer el trámite del permiso urbanístico. Para la Fiscalía, estas actuaciones evidenciarían un presunto abuso de poder y una extralimitación de funciones desde su cargo como alcalde municipal.

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La captura se suma al proceso penal que el mandatario ya enfrentaba desde enero de 2026, cuando la Fiscalía le imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ese caso está relacionado con un contrato de prestación de servicios suscrito con el hermano de la entonces secretaria de Desarrollo Social del municipio. Aunque el alcalde negó los cargos en esa diligencia, ahora deberá responder ante la justicia por esta nueva investigación por presunta corrupción.