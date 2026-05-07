Alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, llamado a responder por presuntos delitos de corrupción

El alcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía este jueves 7 de mayo / Foto: Suministrada.

Villa de Leyva

Este jueves 7 de mayo en horas de la mañana agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en su despacho al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

Caracol Radio conoció que la orden fue emitida por el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de garantías para que responda por el delito de concusión.

El delito de concusión se encuentra en el Artículo 404 del Código Penal que a la letra dice: “el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

Las audiencias y documentación para legalización de la captura se adelantarán en el Bunker de la Fiscalía en Bogotá.

Adicionalmente, recordemos que el 20 de enero de 2026 la Fiscalía había imputado al funcionario como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El alcalde habría suscrito un contrato de prestación de servicios con Javier Alexánder Múnevar González, para que se desempeñara como supervisor de maquinaria amarilla a pesar de que el funcionario es hermano de la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González.

Para la Fiscalía, en este proceso no se tuvieron en cuenta los principios de planeación y selección objetiva. Además, se pudo verificar que los estudios previos a la referida contratación fueron elaborados a partir de la propuesta que el propio contratista presentó, pues habrían sido conocidos por la administración con dos días de antelación. Esto evidenciaría que no existió la evaluación independiente y comparativa exigida por la ley.

En la diligencia de imputación de cargos, el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro negó su responsabilidad frente a los delitos que le fueron atribuidos.

El fiscal recordó durante la diligencia las consecuencias para el alcalde si llega a ser hallado culpable de las conductas imputadas.

“A lo dispuesto en el artículo 408 del Código Penal, esto es el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el cual indica abro comillas “el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mínimos mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”.

El fiscal del caso reiteró que los hechos investigados ocurrieron el 6 de febrero de 2024.

“Entonces, señor Gamboa Chaparro conforme el artículo 408 del Código Penal y el desarrollo jurisprudencial señalado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SP. 1522 de 2024, así como de los elementos materiales probatorios que obran dentro del plenario se tiene inferencia razonable que usted puede ser responsable de este delito ya que la conducta por usted desplegada el día 6 de febrero de 2024 la realizó en su calidad de alcalde municipal de Villa de Leyva, es decir como servidor público”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: