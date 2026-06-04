Duitama fortalecerá la seguridad con nuevas cámaras inteligentes de reconocimiento facial

El proyecto del circuito de cámaras de alta tecnología para Duitama, Boyacá, está muy avanzado con la Gobernación de Boyacá.

Duitama

La Alcaldía de Duitama avanza en la implementación de un ambicioso proyecto de fortalecimiento de la seguridad ciudadana que contempla la instalación de cámaras inteligentes de vigilancia en distintos sectores estratégicos del municipio, iniciativa que cuenta con el respaldo de la Gobernación de Boyacá.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Duitama, William Forero, quien explicó que ya fueron adelantados los trámites contractuales necesarios para la ejecución de una primera fase del proyecto, financiada a través de presupuestos participativos.

“Ya tenemos radicado nuestro primer proyecto de presupuestos participativos, mediante el cual se van a adquirir cámaras de alta tecnología que estarán bajo el cuidado y custodia de las organizaciones comunales que participaron en esta iniciativa”, señaló el funcionario.

Forero indicó además que el municipio también tiene radicado ante la Secretaría de Gobierno departamental otro proyecto complementario que busca ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia en la ciudad.

Según explicó, la administración municipal trabajó de manera articulada con la Policía Nacional para identificar los lugares donde serán ubicados los dispositivos, priorizando zonas que permitan una respuesta más eficiente ante situaciones de inseguridad.

“Se dispusieron puntos estratégicos para poder realizar procesos de triangulación que permitan efectuar seguimientos en eventuales persecuciones o capturas”, afirmó.

Tecnología con inteligencia artificial

El secretario destacó que las nuevas cámaras contarán con herramientas tecnológicas avanzadas para apoyar las labores de vigilancia y control de las autoridades.

Entre las características anunciadas se encuentran sistemas de reconocimiento facial, lectura automática de placas vehiculares, visión nocturna e inteligencia artificial para la identificación y seguimiento de personas o vehículos involucrados en hechos que alteren el orden público.

“Estas cámaras nos permitirán hacer seguimiento de manera inmediata y realizar la trazabilidad necesaria cuando se presente alguna situación que afecte la seguridad ciudadana”, explicó.

La administración municipal considera que la incorporación de estas herramientas tecnológicas fortalecerá las capacidades operativas de las autoridades y contribuirá a mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes.

Controles en establecimientos han dado resultados

Forero también se refirió a las estrategias de control que se han venido implementando en bares, discotecas y establecimientos nocturnos de la ciudad, medidas que inicialmente generaron resistencia entre algunos comerciantes.

Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo los propietarios han comprendido que los operativos buscan proteger tanto a los establecimientos como a sus clientes.

“Hemos explicado que no se trata de una persecución contra el comercio formal. Lo que buscamos es garantizar la seguridad dentro de estos lugares y evitar que personas con antecedentes o actividades delictivas utilicen estos espacios para ocultarse”, manifestó.

El funcionario destacó que los controles han permitido la ubicación de personas con órdenes de captura vigentes, así como la incautación de armas blancas, armas traumáticas y armas de fuego.

Finalmente, señaló que la seguridad requiere un trabajo permanente y coordinado entre autoridades y ciudadanía.

“Es una tarea de 24 horas al día, siete días a la semana. Esa es la única manera de hacerle contrapeso al crimen y seguir mejorando los indicadores de seguridad en Duitama”, concluyó.