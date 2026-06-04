Concejal Román Quintero denuncia presuntas amenazas por control político al contrato de Don Matías

Tunja

El concejal de Tunja Román Enrique Quintero Corredor denunció públicamente que ha sido objeto de presuntas amenazas contra su integridad personal, la de su familia y su ejercicio político, situación que, según afirmó, estaría relacionada con las labores de control político que ha venido adelantando sobre el contrato 1767 celebrado con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.

Durante una intervención ante la plenaria del Concejo de Tunja y posteriormente ante medios de comunicación, el cabildante aseguró que en los últimos días algunas personas habrían utilizado familiares y amigos para hacerle llegar mensajes intimidatorios con el propósito de que desista de sus cuestionamientos sobre la ejecución del contrato.

“Hemos puesto en conocimiento de la plenaria del Concejo, de la ciudadanía y de la opinión pública una situación que se ha venido presentando. Algunas personas se han valido de familiares y amigos para hacerme llegar mensajes con amenazas contra mi integridad, contra la integridad de mi familia y también amenazas políticas”, manifestó Quintero.

Según aseveró, los mensajes hacen referencia a supuestos errores que estaría cometiendo al investigar el proceso contractual y advierten sobre posibles consecuencias legales y disciplinarias en su contra.

“Son mensajes que señalan que me estoy metiendo con personas poderosas, que tienen mucho poder. También hablan de posibles procesos disciplinarios, demandas de responsabilidad civil y otros ataques. Incluso sugieren que es mejor dejar que las cosas fluyan y que el contrato termine como debe terminar”, señaló.

El concejal sostuvo que las denuncias y cuestionamientos realizados sobre el contrato se fundamentan en un trabajo de revisión adelantado desde el momento en que el proceso fue publicado en la plataforma Secop. Asimismo, indicó que su labor ha estado enfocada en solicitar respuestas a las inquietudes y quejas presentadas por líderes comunales de distintos sectores de la capital boyacense.

“Hemos hecho un trabajo bastante juicioso. Más allá de las inconsistencias que hemos identificado, hemos querido que la administración responda a las múltiples inquietudes que han presentado los líderes de diferentes barrios de la ciudad”, afirmó.

Quintero aseguró que las presuntas amenazas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes y recordó que el contrato objeto de controversia se encuentra bajo la lupa de los organismos de investigación.

“Este es un contrato que ha dado mucho de qué hablar y que está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Estas situaciones lo que hacen es agravar la situación de las personas que hasta el momento están siendo investigadas”, expresó.

El concejal también señaló que espera que las investigaciones permitan esclarecer las presuntas irregularidades que, según ha denunciado, se habrían presentado tanto en la ejecución del contrato como en posibles favorecimientos a determinados funcionarios públicos.

Por último, Quintero Corredor reiteró que continuará ejerciendo su labor de control político y aseguró que no se dejará intimidar por las presuntas amenazas recibidas.