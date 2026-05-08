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09 may 2026 Actualizado 17:29

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Justicia

Alcalde de Villa de Leyva se declaró inocente de delitos de corrupción que le imputó la Fiscalía

Víctor Gamboa Chaparro permanece en las celdas del Búnker de la Fiscalía.

Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Foto: Alcaldía de Villa de Leyva

Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Foto: Alcaldía de Villa de Leyva

Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Foto: Alcaldía de Villa de Leyva

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos hechos de corrupción.

En ese sentido, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados por el mandatario.

El juez avaló tanto la legalización de la captura como los allanamientos realizados por la Fiscalía.

Igualmente, se conoció que durante el operativo fueron incautados tres celulares de funcionarios, los cuales están siendo examinados para determinar si habrían participado en el presunto entramado.

La audiencia fue suspendida y se reanudará el próximo martes 12 de mayo, para que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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