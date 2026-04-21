Clan del Golfo niega tener menores de edad entre sus filas: Esto dice el informe

Mecanismo de Monitoreo a los diálogos de paz entre el Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia

Bogotá

En medio de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, se reveló el primer informe del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación que abarca el periodo del 18 de diciembre de 2025 al 18 de febrero de 2026 en el que se dan a conocer los avances y retos de estas negociaciones.

Uno de los puntos a destacar es un censo que realizó este grupo entre sus más de 13 mil hombres que están en sus filas, y verificó que no tienen menores de edad. Este reporte fue incluido en el informe.

El informe recoge los avances de la fase de alistamiento institucional del proceso, orientada al fortalecimiento de equipos territoriales, la organización de capacidades institucionales y la preparación de acciones en los cinco municipios priorizados: Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá en Chocó, y Mutatá en Antioquia. El monitoreo también evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance.

En cuanto a la Acción Integral contra Minas Antipersonal se constató en el período reportado, el cumplimiento del compromiso de no interferencia, sin reportes de incidentes atribuibles al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

En este primer reporte se destaca también la labor de la Fiscalía que designó a un fiscal especializado para el seguimiento de denuncias relacionadas con posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Retos identificados en el monitoreo

Este Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación llama la atención para que se pueda profundizar en la pedagogía, el fortalecimiento de la presencia institucional efectiva en los territorios, la ampliación de la participación de la sociedad civil, la consolidación de los grupos de trabajo municipales y la articulación interinstitucional entre todos los niveles: nacional, departamental y municipal.

Recordemos que este mecanismo creado en medio de estas conversaciones de paz está compuesto por el Gobierno Nacional, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) como instancia internacional con funciones de Secretaría Técnica.

Además, esta mesa de conversación cuenta con el apoyo de España, Noruega, Qatar y Suiza en calidad de países mediadores, así como con el acompañamiento del Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal de Colombia.