Rechazaron tutela con la que la exembajadora de Haití pretendía tumbar suspensión de la Procuraduría

La juez 19 Civil del Circuito de Bogotá rechazó por improcedente la tutela que interpuso la exembajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, contra la Procuraduría General de la Nación, que el pasado 13 de mayo la suspendió provisionalmente por presunta participación en política.

Velásquez Uribe argumentó en la acción constitucional que con la decisión disciplinaria se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad de expresión, el buen nombre y la honra, la dignidad profesional y la continuidad de la función pública diplomática, en conexidad con el interés general y los derechos de la población haitiana y colombiana.

Por esto, solicitó que se revocara o se dejara sin efectos la sanción disciplinaria.

Precisamente, la juez señaló en la decisión que la tutela no era el medio idóneo para dirimir el conflicto generado por la suspensión.

“No es la tutela el escenario propio para dirimir el conflicto de intereses suscitado, por no tener tal propósito el citado mecanismo constitucional, dadas sus especiales características de subsidiariedad y carácter residual, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Ello en la medida que frente al caso bajo análisis existe un mecanismo idóneo y eficaz para producir el efecto perseguido por la accionante y que debe ser ejercido ante la Sala Disciplinaria de Instrucción”, se señala en el fallo.

También se argumentó que contra la sanción de la Procuraduría no procede recurso alguno.

Además, se advierte que Velásquez Uribe puede presentar los alegatos de su defensa hasta el miércoles 3 de junio, es decir, mañana.

“Procedimiento que, conforme a la contestación de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, se ha iniciado mediante auto del 19 de mayo de 2026, proferido por la procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Patricia Carrillo Blanco, ponente en el trámite disciplinario adelantado contra la actora y a través del cual se dispuso el traslado de la actuación a la investigada Vilma Velásquez Uribe para que presente los alegatos respectivos dentro del término de ley que vence el 3 de junio de 2026. Calenda a partir de la cual inician a correr los 10 días para que se emita la decisión de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional. Por lo que la accionante deberá ejercer su derecho de defensa en dicha oportunidad y estar pendiente de la decisión que allí se profiera”.

La juez además justificó su decisión en que no puede inmiscuirse en decisiones de otras autoridades sin justificación alguna.

Precisó, además, que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, uno de los presupuestos constitucionales que se persiguen con la acción de tutela.

“Luego, se concluye que, al perseguirse mediante tutela prestaciones basadas en derechos del orden legal y no constitucional; al existir otro mecanismo idóneo para dirimir el conflicto de intereses de carácter económico aquí surgido (por lo tanto, sin que el juzgador constitucional pueda inmiscuirse, usurpando competencias de otras autoridades sin justificación alguna); y al no probarse en debida forma la existencia de un perjuicio irremediable sufrido por la promotora constitucional y a cargo de las autoridades accionadas y vinculadas, la acción instaurada se hace improcedente, dadas sus especiales características de subsidiariedad y carácter residual, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, situaciones que conllevan a que el amparo, en la forma como fue solicitado, sea declarado improcedente”, expresó la juez.

¿Por qué se dio la sanción disciplinaria?

La decisión disciplinaria se produjo luego de conocerse una serie de denuncias que señalaron que Velásquez estaría beneficiando al candidato presidencial Iván Cepeda.

Según reveló Caracol Radio, tras una entrevista concedida al reconocido medio haitiano Metropole Radio y Televisión, habría terminado impulsando la candidatura del aspirante del Pacto Histórico.

En esta conversación, la diplomática inicialmente habló acerca de la relación entre Colombia y Haití. Sin embargo, en ese mismo segmento expresó su apoyo a Iván Cepeda de cara a las elecciones del pasado 31 de mayo.

La diplomática expresó:

“Colombia ha cambiado (…) la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

En esa línea, la embajadora aseguró que esperaba la victoria de Cepeda en las urnas:

cto Histórico, es un buen hombre. Él está con nosotros, con el pueblo”.