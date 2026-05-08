Cerca de 400 combatientes del Clan del Golfo llegarían a las Zonas de Ubicación en Córdoba y Chocó

En Jamundí la comunidad viene denunciando intimidaciones de grupos armados en la zona rural y además, extorsiones en la zona urbana.

Más de 400 integrantes del Clan del Golfo comenzarán a ingresar desde el 25 de junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) instaladas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, como parte del proceso de paz que adelanta el Gobierno con esa estructura armada.

La decisión fue anunciada por los Grupos de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ), en una reunión que contó con el acompañamiento del Grupo de Países Mediadores y la participación de la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

Según el comunicado conjunto, el ingreso de los combatientes hace parte de los compromisos pactados en Doha durante septiembre y diciembre de 2025 entre el Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Las partes indicaron que inicialmente serán más de 400 combatientes los que llegarán a las zonas ubicadas en Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá. Para ello, se adelantan las gestiones relacionadas con la entrega de listados y la recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional.

El proceso contempla además una etapa preparatoria y pedagógica antes del ingreso formal a las ZUT. En ese marco, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, entre ellos la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para facilitar el traslado y permanencia de los integrantes del grupo armado en dichas zonas.

En el pronunciamiento, los Grupos de Trabajo señalaron que continuarán avanzando en la implementación de protocolos y compromisos necesarios para el desarrollo del proceso de paz. También hicieron un llamado a evitar que estos esfuerzos sean utilizados con fines electorales y pidieron respetar la reserva necesaria para mantener la confianza en la búsqueda de una salida dialogada al conflicto.