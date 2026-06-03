Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jun 2026 Actualizado 00:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Defensoría del Pueblo reporta 784 personas desplazadas en Catatumbo, Norte de Santander

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Cristina Navarro

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo...

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir