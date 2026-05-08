Suspensión de órdenes de captura al Clan del Golfo: ¿Podría fortalecerse el grupo en el territorio?

Con el propósito de que los integrantes se puedan desplazar a las zonas de ubicación temporal establecidas en Córdoba y Chocó a partir del próximo 25 de junio, el Gobierno pidió suspender las órdenes de captura a 29 miembros del Clan del Golfo, incluyendo a alias ‘Chiquito Malo’.

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Sin embargo, la decisión despertó reacciones encontradas en la opinión pública debido al fortalecimiento de los grupos insurgentes que se ha hecho evidente en algunas zonas del país, en el marco de la política de paz total.

Para hablar sobre la decisión del gobierno frente al más grande de los grupos subsidiarios del paramilitarismo, la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, habló con el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio.

¿Por qué la decisión del Gobierno de avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo?

De acuerdo con el análisis que hace la Fundación Pares, el fin del mandato de Gustavo Petro marca una necesidad de dejar construidos los puentes que permitan dar continuidad a la política de paz total.

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“Hay una necesidad de dar ciertos pasos para que lo que se ha avanzado quede para el próximo gobierno. En la medida en que se aproximan las elecciones, hay más ansiedad, especialmente de la oficina del alto comisionado de paz para mover esos procesos”, señaló Bonilla.

¿Ha habido voluntad de paz del Clan del Golfo?

De acuerdo con Laura Bonilla, subdirectora de Pares, en la mesa con el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) se ha dado la particularidad de que las negociaciones han sido mediante voceros, que no necesariamente hacen parte del grupo y llevan las propuestas a los cabecillas.

“Con esto se busca por primera vez reunir a la cúpula del Clan del Golfo, en la que está ‘Chiquito Malo’, y avanzar en decisiones sin tener intermediarios”, explicó.

Según la experta, existe la confianza entre ambas partes y la Fiscalía (aunque no depende de esta, en el marco de la Ley de Paz Total, artículo 5) para que se produzca adecuadamente la suspensión de órdenes de captura y a la vez se impida que las AGC se reagrupen en esta zona.

¿Podría fortalecerse el Clan del Golfo con la suspensión de órdenes?

La subdirectora de Pares destaca que, aun antes de la entrada en vigencia de la política de ‘paz total’, las AGC o Clan del Golfo han estado 20 años en un proceso de expansión que ha llevado a su capacidad actual.

“No es una ventaja adicional para moverse, porque estos líderes se estaban moviendo libremente, no solo en Colombia, sino en otros países de la región. Hemos fracasado desde hace 20 años en el combate contra este grupo”, afirmó.

Finalmente, Bonilla subraya que es difícil que se logre un avance antes del fin del periodo en materia de desmovilización, como pretende el Gobierno. Además, un resultado negativo en este proceso podría impactar negativamente en las próximas elecciones al candidato oficialista.

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