Caso Lili Pink: Fiscalía imputará cargos contra 8 empresarios el 24 de junio

En una segunda fase de la investigación por la presunta red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando que al parecer sería Lili Pink, la Fiscalía General de la Nación imputará a ocho personas que estarían vinculadas con los hechos.

Según se conoció, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho empresarios que presuntamente harían parte de la estructura.

Se trata de: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, quienes son considerados por el ente acusador como indiciados.

La audiencia se realizará ante jueces de la República el próximo miércoles 24 de junio.

Cada uno será imputado de acuerdo con su posible participación en la red de contrabando por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

*Así operaba presunta red delictiva transnacional que delinquía hace 13 años*

Caracol Radio conoció audios clave de la investigación de la Fiscalía General de la Nación por el caso de Lili Pink, en medio de las audiencias concentradas contra el primer capturado, Walter Martínez Martínez.

La fiscal del caso describió el modus operandi de esta presunta organización delictiva, que habría operado durante más de 13 años en varios países.

La investigación se inició con una denuncia presentada por “la Dirección de Grandes Contribuyentes de la DIAN, en la que se pusieron en conocimiento posibles actos con relevancia penal realizados por sociedades que hacen parte del mismo grupo empresarial, las cuales han venido comercializando productos por más de una década en establecimientos de comercio a nivel nacional”, señaló la fiscal.

También detalló en el audio conocido por Caracol Radio que, “con base en esta información y en el desarrollo de la indagación, de acuerdo con los elementos materiales probatorios e información válidamente recaudada, se pudo establecer cómo se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que, desde el año 2013 a la fecha, se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándoles apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancía al territorio aduanero nacional, principalmente consistente en prendas de vestir, juguetería y productos cosméticos, entre otros”.

Empresas importadoras de papel

Según la investigación de la Fiscalía, se habrían constituido empresas de papel en Panamá y Colombia,

“Para lograr su objetivo criminal, fueron constituidas empresas en la República de Panamá y en Colombia, controlando la totalidad de la operación, desde su ingreso al territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel, hasta su distribución, para finalmente enviar los dineros obtenidos, producto de esta comercialización ilegal de mercancía de contrabando, nuevamente a las empresas panameñas controladas por la misma organización delictiva”, afirmó.

Walter Martínez Martínez

En medio de los apartes de la audiencia a la que accedió Caracol Radio, se menciona el papel de Walter Martínez Martínez, el primer capturado en el megaoperativo adelantado por la Fiscalía en las tiendas de Lili Pink en Colombia.

“Moda Mundo Importaciones S.A.S. fue constituida el 26 de octubre de 2018 por Walter Francisco Martínez Martínez como único socio y representante legal, con un capital autorizado de 500 millones de pesos, suscrito y pagado en 200 millones, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, misma dirección que WM Intercontinental”.

Moda Mundo no tiene domicilio verificable

La dirección registrada en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN corresponde a un lote baldío.

Describió la fiscal: “El 29 de junio de 2022 se realiza el cambio de domicilio de la sociedad de Barranquilla a San Juan del Cesar, en La Guajira. Igualmente, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha, mediante resolución, dispuso la suspensión de oficio del RUT y de las calidades aduaneras del importador de la sociedad Moda Mundo Importaciones S.A.S., por cuanto no fue posible verificar su existencia en la dirección registrada en el RUT, ya que se trataba de un lote baldío”.

También señaló la fiscal que se ocultaron los verdaderos dueños de las empresas y quienes presuntamente obtenían los beneficios económicos.

“Intentando, entonces, desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal. Pues, como se verá, quienes figuran constituyendo las entidades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios, tesoreros y abogados”.

El pasado 14 de mayo, el juez 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Walter Martínez Martínez, primer procesado por su presunta relación con el caso de supuesto lavado de activos y de contrabando en las tiendas de ropa y variedades Lili Pink.