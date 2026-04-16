Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 abr 2026 Actualizado 17:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Población civil en el Catatumbo denuncia abandono del gobierno

Crece la preocupación por los ataques de los violentos

15 meses de violencia en el Catatumbo. Comunidades denuncian abandono / Foto: Referencia Catatumbo.

15 meses de violencia en el Catatumbo. Comunidades denuncian abandono / Foto: Referencia Catatumbo.

15 meses de violencia en el Catatumbo. Comunidades denuncian abandono / Foto: Referencia Catatumbo.

La población civil que sufre los embates de la guerra en el Catatumbo después de quince meses de violencia denuncia abandono y falta de atención gubernamental.

Orangel Galvis líder de la guardia campesina dijo a Caracol Radio que “lamentablemente lo que ha venido ocurriendo es la degradación del conflicto, los ataques a la población civil y las acciones que a diario sufren las comunidades”.

Indicó además que “Tibú es el municipio más afectado, y en la zona rural lo que se esta viviendo en estos momentos es una ola de desplazamientos que vuelven a generar preocupación”.

La problemática social en la zona ha derivado en una crisis humanitaria que deja más de 102 mil desplazados y 280 personas confinadas.

Finalmente, dijo el líder social que hoy lo que reclama la población civil, el campesino del Catatumbo es la protección de sus derechos, el respeto a la población civil y el cumplimiento de las promesas que ha hecho el gobierno nacional para atender a las comunidades de esa subregión afectadas por el conflicto.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir