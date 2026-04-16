Población civil en el Catatumbo denuncia abandono del gobierno
Crece la preocupación por los ataques de los violentos
La población civil que sufre los embates de la guerra en el Catatumbo después de quince meses de violencia denuncia abandono y falta de atención gubernamental.
Orangel Galvis líder de la guardia campesina dijo a Caracol Radio que “lamentablemente lo que ha venido ocurriendo es la degradación del conflicto, los ataques a la población civil y las acciones que a diario sufren las comunidades”.
Indicó además que “Tibú es el municipio más afectado, y en la zona rural lo que se esta viviendo en estos momentos es una ola de desplazamientos que vuelven a generar preocupación”.
La problemática social en la zona ha derivado en una crisis humanitaria que deja más de 102 mil desplazados y 280 personas confinadas.
Finalmente, dijo el líder social que hoy lo que reclama la población civil, el campesino del Catatumbo es la protección de sus derechos, el respeto a la población civil y el cumplimiento de las promesas que ha hecho el gobierno nacional para atender a las comunidades de esa subregión afectadas por el conflicto.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...