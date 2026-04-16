Población civil en el Catatumbo denuncia abandono del gobierno

La población civil que sufre los embates de la guerra en el Catatumbo después de quince meses de violencia denuncia abandono y falta de atención gubernamental.

Orangel Galvis líder de la guardia campesina dijo a Caracol Radio que “lamentablemente lo que ha venido ocurriendo es la degradación del conflicto, los ataques a la población civil y las acciones que a diario sufren las comunidades”.

Indicó además que “Tibú es el municipio más afectado, y en la zona rural lo que se esta viviendo en estos momentos es una ola de desplazamientos que vuelven a generar preocupación”.

La problemática social en la zona ha derivado en una crisis humanitaria que deja más de 102 mil desplazados y 280 personas confinadas.

Finalmente, dijo el líder social que hoy lo que reclama la población civil, el campesino del Catatumbo es la protección de sus derechos, el respeto a la población civil y el cumplimiento de las promesas que ha hecho el gobierno nacional para atender a las comunidades de esa subregión afectadas por el conflicto.