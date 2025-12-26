Desplazamiento forzado y confinamiento han afectado a más de 211.000 personas en Colombia

En lo corrido del año más de 4.000 familias han sido atendidas en el departamento tras desplazamientos y confinamientos. Foto: Unidad de Víctimas.

La Defensoría del Pueblo presentó un boletín que da cuenta del difícil panorama por cuenta de la violencia en Colombia. Según el informe, 101.474 personas se han desplazado de manera forzada en distintas zonas del país entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, además 110.375 han tenido que confinarse debido al conflicto armado.

Durante ese periodo, se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento. Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Cauca concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento. Por su parte Chocó, Cauca y Huila tienen los índices más críticos de confinamiento en el año.

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de forma irregular. Del total de personas 40,41% son mujeres, 38,27% hombres y 21,32% niños, niñas y adolescentes. La gran mayoría proviene de Venezuela, con 136.950 casos; le sigue Ecuador, con 1.053; Perú, con 333; y República Dominicana, con 300.

En el mismo periodo se registró flujo de migración inversa: 19.134 migrantes ingresaron al país por la ruta La Miel (Panamá) hacia el corregimiento Capurganá en Acandí (Chocó). De estos, el 55,8% son hombres, el 25,3% son mujeres y el 19% son niños, niñas y adolescentes. Venezuela encabeza la lista de países con mayor flujo inverso, con 18.787 casos.