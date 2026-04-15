Sigue creciendo la cifra de desplazados en el Catatumbo

Norte de Santander

Un nuevo reporte de la crisis humanitaria en el región del Catatumbo en Norte de Santander deja ver el aumento de la población víctima del desplazamiento forzado en la región.

Las autoridades han informado que la cifra de víctimas llega hoy después de quince meses de enfrentamientos entre el Eln y las Farc, A 101.883 desplazados.

Los municipios con mayor afectación son Cúcuta con 50.730, Ocaña 20.644, Tibú 12.684, El Tarra 7.785 y Convención 2.296.

En la zona norte durante este conflicto se han registrado 173 homicidios, 70 personas han resultado lesionadas y 60 miembros de la Fuerza Pública lesionados, 52 miembros del Ejército Nacional y 8 policías.

Aún permanecen desaparecidos cinco firmantes de paz, y los grupos armados ilegales han realizado 210 entregas voluntarias de sus integrantes.

La gobernación de Norte de Santander ha sostenido la acción humanitaria que alcanza la entrega de 352.5 toneladas de ayudas que han estado apoyadas por varias entidades estatales.