Consejo Noruego: violencia guerrillera dejó más de 100.000 desplazados en Catatumbo en 2025

La violencia en la región colombiana del Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzó hace un año, dejó más de 100.000 personas desplazadas en 2025, denunció la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

“Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno colombiano y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la crisis humanitaria”, afirmó el director de país del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.

Según esa organización, la población del Catatumbo, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.

Eso ha provocado que más de la mitad de su población se haya desplazado, por lo que “para quienes buscan retornar, es vital que se garantice la seguridad en sus comunidades de origen”, expresó Rizzo.

El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.

Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.

El panorama

Hace un año, el 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas, lo que sumió a la región en una grave crisis humanitaria.

Esta disputa provocó además la muerte de cerca de un centenar de personas el año pasado.

En ese sentido, el Consejo Noruego de Refugiados manifestó que 12 meses después de que el conflicto en el Catatumbo se intensificara, la disputa entre los grupos armados no da tregua.

Una mujer que tiene cuatro hijos contó al NRC que tuvo que decirle a sus niños “que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban”.

“No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día”, agregó la mujer.

Para evitar que esta situación se prolongue, el NRC pidió a los actores armados cesar los ataques contra la población civil y respetar el derecho internacional humanitario (DIH).

“Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos”, expresó Rizzo, quien explicó que “lejos de ofrecer protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y aumentan su vulnerabilidad”.