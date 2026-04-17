Organizaciones sociales advierten por la falta de atención a desplazados del Catatumbo

Catatumbo

Cumplidos 15 meses del conflicto en el Catatumbo entre las disidencias de las FARC y el ELN, las organizaciones sociales están advirtiendo la falta de atención oportuna a las víctimas de desplazamiento forzado.

Según lo explicó a Caracol Radio, Diana Vargas de la organización social Tejedores de Paz, las víctimas del conflicto en el Catatumbo se encuentran desprotegidas y no están recibiendo la atención requerida en los tiempos establecidos.

Más información Preocupación en el Concejo de Cúcuta por licencia ambiental del relleno sanitario de la ciudad

“En la actualidad vemos cómo los municipios se quedan cortos, con el poco dinero que tienen en sus planes de desarrollo para salvaguardar, proteger y volverles a garantizar o restituir estos derechos que de una u otra forma fueron vulnerados y violentados a estas personas en la región del Catatumbo”.

Vargas explicó además que “por falta de responsabilidad en la Unidad de Víctimas para reconocer a estas personas, a la gente les toca que retornar a sus entornos o territorios, donde de un momento a otro fueron expulsados. Hoy hay muchas familias, que hasta la fecha, aún no han sido reconocidas como víctimas, cuando la normativa les indica que tienen 60 días hábiles y 15 meses después aún siguen a la espera de un reconocimiento”.

Más información Continúa la polémica por prórroga del contrato de manejo del relleno sanitario en Cúcuta

Según el último informe entregado por las autoridades que conforman el Puesto de Mando Unificado Catatumbo, 101.800 personas han salido desplazadas de la región en estos 15 meses.

Sin embargo, los ataques con drones presentados durante la última semana contra la población civil, está provocando nuevos desplazamientos forzados masivos de campesinos que están llegando a los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, principalmente.