Reportan desplazamiento masivo en Briceño por enfrentamientos entre grupos armados

Medellín, Antioquia

Habitantes del corregimiento de Travesías habrían salido hacia el casco urbano tras los combates registrados en la zona, presuntamente por orden de alias ‘Chalá’, señalado como segundo al mando del frente 36 de las disidencias.

De acuerdo con información conocida por este medio, varias familias ya se encontrarían en el área urbana del municipio, mientras se mantiene la tensión por la presencia de actores armados en el territorio.

Audio advierte uso de drones en medio de combates

En medio de la situación, circula un audio en el que se advierte sobre posibles acciones con drones, lo que ha generado temor entre la comunidad. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.