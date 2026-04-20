Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 abr 2026 Actualizado 01:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Reportan desplazamiento masivo en Briceño por enfrentamientos entre grupos armados

Caracol Radio conoció un desplazamiento masivo en Briceño, Antioquia, en medio de enfrentamientos entre disidencias y el Clan del Golfo.

Briceño Antioquia- foto gobernación

Briceño Antioquia- foto gobernación

Briceño Antioquia- foto gobernación

Sebastián

Medellín

Medellín, Antioquia

Habitantes del corregimiento de Travesías habrían salido hacia el casco urbano tras los combates registrados en la zona, presuntamente por orden de alias ‘Chalá’, señalado como segundo al mando del frente 36 de las disidencias.

De acuerdo con información conocida por este medio, varias familias ya se encontrarían en el área urbana del municipio, mientras se mantiene la tensión por la presencia de actores armados en el territorio.

Audio advierte uso de drones en medio de combates

En medio de la situación, circula un audio en el que se advierte sobre posibles acciones con drones, lo que ha generado temor entre la comunidad. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir