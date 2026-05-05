Cerca de 66 mil víctimas de desplazamiento forzado están registradas en Neiva

Neiva

El municipio registra oficialmente cerca de 66.000 víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, se estima un subregistro que podría elevar la cifra entre 95.000 y 100.000 personas. Estos datos provienen del registro único y de las declaraciones de las víctimas. El fenómeno refleja la magnitud del conflicto armado en el territorio.

Las cifras son reportadas anualmente por la Unidad para las Víctimas.Se basan en la caracterización y en las declaraciones de población afectada.No obstante, no todas las personas logran ser plenamente incorporadas al registro. Esto genera diferencias entre el registro oficial y la realidad del territorio.

En lo corrido del año se ha evidenciado un aumento en las declaraciones.Mientras en 2025 se registraban cerca de 140 personas en los tres primeros meses, en 2026 la cifra supera las 200 personas. Esto revierte la tendencia de disminución del año anterior, cercana al 20 % en comparación al 2024. Así lo advirtió Jorge Lozano, secretario de Paz y Derechos Humanos de Neiva.

La atención a la población víctima se brinda de manera articulada entre la administración municipal, la Gobernación del Huila y la Unidad para las Víctimas. Como primer respondiente, el municipio entrega ayudas humanitarias de inmediatez a quienes llegan sin red de apoyo. Posteriormente, la Unidad para las Víctimas dispone de 60 días hábiles para validar su ingreso al registro oficial. A partir de esa validación, se activan rutas de restablecimiento de derechos en educación, salud y atención integral.