Santa Marta se convierte en epicentro político con visita de Paloma Valencia e Iván Cepeda

Santa Marta

La ciudad de Santa Marta vivió una jornada política con la visita de los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda, quienes llegaron por separado para presentar sus propuestas y fortalecer respaldos de cara a las elecciones presidenciales.

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Ambos dirigentes lograron convocar a cientos de seguidores en distintos escenarios de la ciudad, evidenciando el ambiente electoral que empieza a tomar fuerza en la capital del Magdalena y el interés ciudadano por escuchar las propuestas de las diferentes corrientes políticas del país.

Paloma Valencia

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, visitó la ciudad de Santa Marta, donde lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional, cuestionó la política de “paz total” y pidió respaldo de la región Caribe a su aspiración presidencial. Durante su intervención ante medios y simpatizantes, Valencia aseguró que el país vive un deterioro en materia de seguridad y señaló directamente a los grupos armados ilegales de intimidar a la población en zonas del país. “Los criminales son los que deberían tenernos miedo”, afirmó al referirse a las estructuras armadas que delinquen en la Sierra Nevada, asegurando que en un eventual gobierno suyo enfrentará con contundencia a quienes generen violencia y zozobra en las regiones.

En medio de su agenda política, la dirigente también retó públicamente al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda a realizar un debate público en un barrio popular de Santa Marta, asegurando que “deje el miedo” y confronte las ideas de frente.

Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda encabezó una concentración política en el Parque Bolívar de Santa Marta, donde estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué y cientos de simpatizantes del Pacto Histórico y la denominada “Alianza por la Vida”. Durante el acto público, los asistentes respaldaron las propuestas del movimiento político en medio de banderas, arengas y mensajes enfocados en la participación ciudadana de cara a las elecciones presidenciales.

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En su intervención, Cepeda aseguró que su campaña ha logrado movilizar a miles de personas en distintas regiones del país y afirmó que buscarán derrotar en las urnas a los sectores de derecha “con democracia y organización popular”. Además, hizo un llamado a los simpatizantes y movimientos sociales a intensificar el trabajo político durante las próximas semanas y destacó el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Nos vemos en las urnas”, expresó el aspirante presidencial al cierre de su discurso, en medio de los aplausos de sus seguidores en el centro histórico de la capital del Magdalena.

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