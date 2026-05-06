Secretaría de Salud de Santa Marta descarta crisis sanitaria por tuberculosis
La entidad aclara que no existe una emergencia sanitaria en la ciudad y que los 118 casos de tuberculosis reportados hasta el 18 de abril de 2026, están bajo vigilancia, control epidemiológico y atención integral conforme a los protocolos.
Santa Marta
Ante la información difundida recientemente en redes sociales sobre una supuesta crisis sanitaria por tuberculosis en esta ciudad, la Secretaría de Salud aseguró que dichas afirmaciones carecen de sustento técnico y no corresponden a la realidad epidemiológica del Distrito.
Según la entidad actualmente, Santa Marta mantiene un sistema de vigilancia en salud pública activo y fortalecido, que permite la detección oportuna, seguimiento y tratamiento de los casos de tuberculosis, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En relación con la población en condición de calle, se adelantan estrategias específicas que incluyen tamizajes, atención médica y acompañamiento psicosocial, con el fin de reducir riesgos y proteger la salud colectiva.
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Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información antes de difundirla, evitando generar alarma injustificada que pueda afectar la tranquilidad de la comunidad.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...