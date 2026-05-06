Secretaría de Salud de Santa Marta descarta crisis sanitaria por tuberculosis

Santa Marta

Ante la información difundida recientemente en redes sociales sobre una supuesta crisis sanitaria por tuberculosis en esta ciudad, la Secretaría de Salud aseguró que dichas afirmaciones carecen de sustento técnico y no corresponden a la realidad epidemiológica del Distrito.

Según la entidad actualmente, Santa Marta mantiene un sistema de vigilancia en salud pública activo y fortalecido, que permite la detección oportuna, seguimiento y tratamiento de los casos de tuberculosis, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En relación con la población en condición de calle, se adelantan estrategias específicas que incluyen tamizajes, atención médica y acompañamiento psicosocial, con el fin de reducir riesgos y proteger la salud colectiva.

Le puede interesar:

Comunidades de la Troncal del Caribe lograron un acuerdo con el Gobierno nacional y local

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información antes de difundirla, evitando generar alarma injustificada que pueda afectar la tranquilidad de la comunidad.