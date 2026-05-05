Fiscalía advierte alta incidencia de violencia sexual en Magdalena, más de 10.000 casos activos

Magdalena

El director seccional de Fiscalías en Magdalena, Jorge Luis Fernández Daza , advirtió que la violencia sexual se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en el departamento, con más de 10.000 investigaciones activas.

Frente a este panorama, anunció la implementación de nuevas estrategias orientadas a mejorar la respuesta institucional y reducir los tiempos de atención a las víctimas. Entre las principales medidas, se destaca la designación de un fiscal exclusivo para atender los actos urgentes relacionados con estos casos, con el objetivo de que en un plazo de hasta 30 días se logre recolectar evidencia, tomar decisiones y, cuando sea procedente, solicitar órdenes de captura.

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El funcionario explicó que esta estrategia busca evitar demoras en los procesos y brindar una atención más oportuna a las víctimas, teniendo en cuenta la gravedad de estos delitos. Asimismo, indicó que se adelantan brigadas de imputación y avance para destrabar investigaciones que permanecen sin movimiento por falta de pruebas.

Según las cifras entregadas, Santa Marta concentra el mayor número de casos, seguida de municipios como El Banco, Ciénaga, Plato y Fundación. Las autoridades también señalaron que gran parte de estos hechos se registran en entornos familiares, por lo que reiteraron la necesidad de visibilizar el problema y fortalecer las acciones judiciales para garantizar resultados efectivos.