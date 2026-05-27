Más de 900 uniformados y 82 puestos de votación en Santa Marta para las elecciones presidenciales

Santa Marta

En la ciudad se realizó el Comité de Seguimiento Electoral número 13, espacio en el que se articularon las acciones institucionales para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral presidencial, programada para este domingo 31 de mayo.

Santa Marta contará con una capacidad logística y operativa necesaria para el desarrollo de las elecciones. En total, estarán habilitados 82 puestos de votación y 1.176 mesas, dispuestas para atender a más de 409.000 ciudadanos aptos para ejercer su derecho al voto.

Seguridad garantizada

En materia de seguridad, más de 900 uniformados de la Policía Nacional de Colombia serán desplegados en toda la ciudad, incluyendo la zona rural, con acompañamiento del Ejército Nacional de Colombia, con el fin de preservar el orden público durante toda la jornada.

Asimismo, la Registraduría iniciará, previo a las elecciones, el despliegue de su capacidad operativa, mientras que las autoridades judiciales permanecerán atentas ante cualquier eventualidad relacionada con delitos electorales.

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También se instalará el Puesto de Mando Unificado – PMU, y se activarán planes de contingencia para garantizar la continuidad de servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica, en articulación con las empresas prestadoras.