¿Hackeo al celular de Paloma Valencia? Esto se sabe de la denuncia penal en Fiscalía

El abogado Jaime Lombana acudió a la Fiscalía para instaurar una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Informáticos por el presunto hackeo del celular de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Según conoció la campaña de la senadora del Centro Democrático, algunas conversaciones privadas de Valencia habrían sido filtradas. Entre ellas, aparecen chats con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Frente a esto, la congresista aseguró que dichas conversaciones corresponden a asuntos institucionales, especialmente relacionados con temas de seguridad.

La polémica tomó fuerza luego de que Valencia anunciara, a través de su cuenta en X, que otorgó poder al abogado Jaime Lombana para asumir su defensa y solicitar que se investigue el caso.

“Acabo de darle poder al abogado Jaime Lombana para que se investigue el posible hackeo de mi teléfono en plena campaña. Necesitamos saber si es cierto y quién lo está haciendo, porque no es un tema menor”, escribió la candidata presidencial.

La denuncia será radicada ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía, con el propósito de establecer si existió una interceptación ilegal o vulneración a las comunicaciones de la dirigente política y determinar quiénes estarían detrás de la presunta filtración.

En medio de la controversia también se pronunció el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien publicó un mensaje en redes sociales haciendo referencia a supuestas filtraciones y cuestionando las estrategias de otros sectores políticos.

“Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”, escribió De La Espriella.