Cierran playas de Cabo Tortuga por emergencia de erosión costera en Santa Marta

Santa Marta

Autoridades en el distrito anunciaron el cierre temporal de las playas de Cabo Tortuga a partir del viernes 8 de mayo y durante 30 días, como parte de una intervención de emergencia para enfrentar la erosión costera que afecta este sector de la ciudad.

La medida busca facilitar las obras de recuperación de la franja litoral, que incluyen trabajos de dragado hidráulico y relleno artificial de arena, con el propósito de mitigar la pérdida de terreno, proteger la infraestructura cercana y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

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Durante la jornada de socialización, se presentaron detalles técnicos, cronogramas de ejecución, medidas de seguridad y lineamientos de manejo ambiental, así como las restricciones temporales necesarias para el desarrollo de las obras.