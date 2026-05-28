Asesinada docente y presidenta de junta de acción comunal en Fundación, Magdalena

Otro hecho de violencia contra la mujer se originó en Santander con el asesinato de Yuliana Rosales Sanabria / PM Images

Magdalena

La Policía del Magdalena informó sobre el asesinato de Enilda Esther Rudas Vaca, una mujer de 44 años que fue atacada a tiros en el barrio Villa Gladys del municipio de Fundación. Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, la víctima fue abordada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La víctima se desempeñaba como docente de una institución educativa y además era presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector. En el mismo hecho resultó herido un hombre que la acompañaba, quien fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica.

Le puede interesar:

Más de 900 uniformados y 82 puestos de votación en Santa Marta para las elecciones presidenciales

Ante lo ocurrido, las autoridades adelantan labores investigativas, recolección de pruebas y análisis de los móviles del crimen para identificar y capturar a los responsables, al tiempo que rechazaron este acto de violencia e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso.