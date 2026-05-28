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28 may 2026 Actualizado 16:19

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Santa Marta

Asesinada docente y presidenta de junta de acción comunal en Fundación, Magdalena

En el mismo hecho resultó herido un hombre que la acompañaba, quien fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica.

Otro hecho de violencia contra la mujer se originó en Santander con el asesinato de Yuliana Rosales Sanabria

Otro hecho de violencia contra la mujer se originó en Santander con el asesinato de Yuliana Rosales Sanabria / PM Images

Otro hecho de violencia contra la mujer se originó en Santander con el asesinato de Yuliana Rosales Sanabria
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Magdalena

La Policía del Magdalena informó sobre el asesinato de Enilda Esther Rudas Vaca, una mujer de 44 años que fue atacada a tiros en el barrio Villa Gladys del municipio de Fundación. Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, la víctima fue abordada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La víctima se desempeñaba como docente de una institución educativa y además era presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector. En el mismo hecho resultó herido un hombre que la acompañaba, quien fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica.

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Ante lo ocurrido, las autoridades adelantan labores investigativas, recolección de pruebas y análisis de los móviles del crimen para identificar y capturar a los responsables, al tiempo que rechazaron este acto de violencia e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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